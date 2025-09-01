İbiş, Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon ünite kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Kan uzun süre saklanamayan bir tedavi aracıdır. Bu nedenle yılın 365 günü düzenli olarak alınması, test edilmesi ve hastanelere ulaştırılması gerekir. Kızılay’ın günlük stoklarının acil durumlar dahil en az 100 bin ünite civarında olması gerekiyor” dedi.

Kanın tek kaynağının insan olduğunu vurgulayan İbiş, “Hedefimiz öncelikle kan değil, insandır. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve kan bağışı konusundaki ilginin artırılması temel görevlerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

Kan bağışının önemine değinen İbiş, “Bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarabilir. Kan bağışı sadece sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda bir gün herkesin kana ihtiyaç duyabileceği gerçeğini hatırlatan insani bir görevdir” diye konuştu.

İbiş, Türk Kızılay’ın bağışlanan kanları uluslararası standartlarda ileri teknolojik yöntemlerle test ettiğini de aktardı.

İbiş, kan bağışı etkinliklerinin Yozgat’ta da düzenli aralıklarla sürdüğünü belirterek, şu bilgileri paylaştı: “1 Eylül - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında, hafta içi ve hafta sonları dahil her gün 10.00-17.00 saatleri arasında Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda Kızılay Mobil Kan Bağış Aracımız hazır bulunacak. Yozgat Valiliğimiz, Belediyemiz, Bozok Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Müftülüğümüz, İl Özel İdaremiz ve daha pek çok kurumumuzun değerli katkılarıyla bu kampanyayı gerçekleştireceğiz.”

Vatandaşları kan bağışına davet eden İbiş, “Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kan bağışı yapan bir kişi hem üç cana umut olur hem de vicdani mutluluğu yaşar. Tüm vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz. Haydi Yozgat kan bağışına” çağrısında bulundu.