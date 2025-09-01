Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önce deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek daha sonra ise güçlü İspanya ile kozlarını paylaşacak

İlk Maç İlk Heyecan Başlıyor

Gürcistan deplasmanı, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma yolundaki ilk adımı olacak. Gruptaki diğer takımlar olan İspanya ve Bulgaristan ile oynanacak maçlar da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin bu maçlarda alacağı sonuçlar, turnuvaya katılma şansını doğrudan etkileyecek.

Milli Maç Ne Zaman Saat Kaçta?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00'da Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin TV8'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

İspanya Maçı Konya’da

A Milli Takım, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının hemen ardından Konya'ya yolculuk edecek.

Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla başlayacak.

Teknik direktör Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, İspanya maçı öncesindeki son antrenmanı da bu statta saat 20.30'da gerçekleştirecek.

A Milli Takım kafilesi, İspanya maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Milli Maç Tarihleri Ne Zaman?

4 Eylül Perşembe: 19.00 Gürcistan-Türkiye (Boris Paichadze Ulusal)

7 Eylül Pazar: 21.45 Türkiye-İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Aday Kadro’da Yer Alan Oyuncular Kimler?

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün