Ağıt olur destan olur dil olur

Sözünü sevdiğim bizim türküler

İşlenirse petek petek bal olur

Özünü sevdiğim bizim türküler

Yanık sesler name söyler dillerde

Diyarı gurbette yaban ellerde

Ezgisi bir başka olur tellerde

Sazını sevdiğim bizim türküler

Uzar gider hiç bitmeyen yol gibi

Güzel kokar sümbül gibi gül gibi

İnim inim inler sırma tel gibi

Hazını sevdiğim bizim türküler

Bazısı hoyrattır bazısı barak

Neşeli sözleri dağıtır merak

Bunlar varken popa copa ne gerek

Gözünü sevdiğim bizim türküler

Tertemizdir abu hayat içilir

Ekin olur deste deste biçilir

Duvak olur besmeleyle açılır

Yüzünü sevdiğim bizim türküler

Aşık İdris sözün kimden sakınır

Türk’üz Türkiye’de türkü okunur

Anadolu tezgahında dokunur

Bezini sevdiğim bizim türküler