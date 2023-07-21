Ağıt olur destan olur dil olur
Sözünü sevdiğim bizim türküler
İşlenirse petek petek bal olur
Özünü sevdiğim bizim türküler
Yanık sesler name söyler dillerde
Diyarı gurbette yaban ellerde
Ezgisi bir başka olur tellerde
Sazını sevdiğim bizim türküler
Uzar gider hiç bitmeyen yol gibi
Güzel kokar sümbül gibi gül gibi
İnim inim inler sırma tel gibi
Hazını sevdiğim bizim türküler
Bazısı hoyrattır bazısı barak
Neşeli sözleri dağıtır merak
Bunlar varken popa copa ne gerek
Gözünü sevdiğim bizim türküler
Tertemizdir abu hayat içilir
Ekin olur deste deste biçilir
Duvak olur besmeleyle açılır
Yüzünü sevdiğim bizim türküler
Aşık İdris sözün kimden sakınır
Türk’üz Türkiye’de türkü okunur
Anadolu tezgahında dokunur
Bezini sevdiğim bizim türküler