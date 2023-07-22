Erken yaşta kar yağdırdı başıma

Yavaş yavaş öldürecek fakirlik

Oğlan büyür et değmedi dişime

Benzimizi solduracak fakirlik

Zamanında fakirlik ne bilmedim

Çarşı Pazar gezdim bir şey almadım

Çile çektim bir gün olsun gülmedim

Ahrette mi güldürecek fakirlik

Kış geliyor evde kömür odun yok

El kızı hal bilmez bir gün tadım yok

Biçareyim kanadım yok budum yok

Gözyaşımı sildirecek fakirlik

Aşık İdris ölüm vardır önünde

Zengin olan ne götürdü yanında

Yavruları öksüz koyup sonunda

Cenazemi kıldıracak fakirlik