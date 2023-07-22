Erken yaşta kar yağdırdı başıma
Yavaş yavaş öldürecek fakirlik
Oğlan büyür et değmedi dişime
Benzimizi solduracak fakirlik
Zamanında fakirlik ne bilmedim
Çarşı Pazar gezdim bir şey almadım
Çile çektim bir gün olsun gülmedim
Ahrette mi güldürecek fakirlik
Kış geliyor evde kömür odun yok
El kızı hal bilmez bir gün tadım yok
Biçareyim kanadım yok budum yok
Gözyaşımı sildirecek fakirlik
Aşık İdris ölüm vardır önünde
Zengin olan ne götürdü yanında
Yavruları öksüz koyup sonunda
Cenazemi kıldıracak fakirlik