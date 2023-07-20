İnsanın çıkarı kendi işinden

Onun yalan olan sözüne bakma

Kulun hali belli olmaz dışından

Yunmuş cilalanmış yüzüne bakma

Dostu olan dost kıymeti bilmeli

Dosta sevgi verip gönül almalı

Kişi ahlakıyla insan olmalı

Giydiği kumaşın bezine bakma

Kemlik gelmez sevgi ile bakandan

Yaklaşma yanına hatır yıkandan

Lokmasını yeme başa kakandan

Aç ölsen yağına tuzuna bakma

Sahte dostlar cepte parana bakar

Fırsatın bulursa acımaz yakar

Sen melek bellersin kör şeytan çıkar

İçi şeytanidir nazına bakma

Aşık idris düşün gel eyle fikir

Nimet davacıdır etmezse şükür

Kanaat etmeyen nefsinden fakir

Servetin çoğuna azına bakma