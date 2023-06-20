Dört mevsimin dördü sende 
Kıştır aşık İdris kıştır
Çok çalışıp didin sende 
Boştur aşık İdris boştur

İçini bürümüş hüzün
Dolanırsın hazin hazin
Bilirim isteğin arzun
İştir aşık İdris iştir

Herkesin var katı yatı
Kusarsın emdiğin sütü
Zalimlerde yürek katı
Taştır aşık İdris taşdır

Çalışırsın bir kaç kula 
Onuda verirsin yola
Ek iş diye sağa sola
Koştur aşık İdris koştur

Bitmiyorki derdin sızın
Yar değilki oğlun kızın
Üzülerek iki  gözün
Yaştır aşık İdris yaştır

Aşık İdris boş yerlere 
Düşüp kalktın sen kaç kere 
Senin derdin her dertlere
Baştır aşık İdris baştır
 