Dört mevsimin dördü sende

Kıştır aşık İdris kıştır

Çok çalışıp didin sende

Boştur aşık İdris boştur

İçini bürümüş hüzün

Dolanırsın hazin hazin

Bilirim isteğin arzun

İştir aşık İdris iştir

Herkesin var katı yatı

Kusarsın emdiğin sütü

Zalimlerde yürek katı

Taştır aşık İdris taşdır

Çalışırsın bir kaç kula

Onuda verirsin yola

Ek iş diye sağa sola

Koştur aşık İdris koştur

Bitmiyorki derdin sızın

Yar değilki oğlun kızın

Üzülerek iki gözün

Yaştır aşık İdris yaştır

Aşık İdris boş yerlere

Düşüp kalktın sen kaç kere

Senin derdin her dertlere

Baştır aşık İdris baştır

