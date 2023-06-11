Divaneyim bir güzelin derdinden

Yanıp tutuştuğum ar oldu bana

Ağıtlı türkülü dağlar ardından

Yar için çektiğim zar oldu bana

Sevdasıyla yaktı kavurdu beni

Esti poyraz gibi savurdu beni

Binbir cefa ile devirdi beni

Çektiğim bu dertler zor oldu bana

Yeter ki gel desin dağlar düz olur

Gönül kışı biter bahar yaz olur

Doksan dokuz derdim vardır yüz olur

Hayal ile bakmak kar oldu bana

Yeter çektiklerim derdim bitmiyor

Feryadım yükseldi yâre yetmiyor

Âşık İdris gece gündüz yatmıyor

Kış ayının karı kor oldu bana