Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir cinayetinin şokunu atlatamamışken, bu kez Mersin’den gelen bir haber gündemi sarstı. 16 yaşındaki Hira Aygar, başından silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişi gözaltında.

Asker Eğlencesiyle Başlayan Gece, Cinayetle Sonlandı

31 Ağustos gecesi, Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşanan olayda Hira Aygar ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı. Aygar’ı hastaneye götüren ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki H.A.Ş., ilk ifadesinde olayın bir asker eğlencesi dönüşü yaşandığını öne sürdü.

H.A.Ş.’nin iddiasına göre; eğlenceye yanında kendi ruhsatsız tabancasını da götürmüş, orada havaya ateş açtıktan sonra arkadaşları N.Ç. (20) ve M.Z. (27) ile birlikte eve dönmek üzere yola çıkmışlardı. Market önünde durduklarında üçü araçtan inmiş, Aygar ise otomobilde kalmıştı. H.A.Ş., genç kızın tabancayı alarak kendi başına ateş ettiğini savundu.

Çelişkili İfadeler Ve Şüpheler: Soruşturma Derinleşti

Şüphelilerin ifadeleri arasında ciddi tutarsızlıklar tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. H.A.Ş., ikinci ifadesinde ise önceki beyanlarını değiştirdi. Bu kez olayın bir "şaka" sırasında gerçekleştiğini, silahın boş olduğunu zannederek kız arkadaşının alnına dayayıp tetiğe bastığını söyledi.

Dahası, olay sonrası hastaneye gitmediklerini de itiraf etti. Aygar’ı, Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi’ndeki Müftü Deresi civarında bir noktaya bıraktıklarını belirtti. Güvenlik güçleri, belirtilen alanda kan izlerine ulaştı.

Cenazede Gözyaşları, Ev Önünde Gerginlik

Olayın ardından adli işlemleri tamamlanan Hira Aygar’ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi. Akşam saatlerinde, genç kızın bazı yakınları H.A.Ş.’nin evinin bulunduğu sokağa giderek tepki gösterdi. Polisin önlem alması sayesinde herhangi bir taşkınlık yaşanmadı; kalabalık, slogan attıktan sonra bölgeden uzaklaştırıldı.