Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler de markalarına kadar kamuoyu ile paylaşılıyor.

Satışı Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı'nın son duyurusu 1 Eylül tarihinde geldi. Bakanlık bir markaya ait pelüş oyuncağın satışını yasaklandı.

Raflardan Toplatılıyor

"Babyjem" marka "Tavşan Peluş Sırt Çantası"nın piyasaya arzını yasakladı. Söz konusu ürünün raflardan toplatılmasına karar verildi.

Güvensizlik Sebebi

Ürünün güvensizlik nedeni ise "Üründeki fermuarın tutma klipsi tork testi sonrasında ayrılarak, tavşanın gözlerinin ise çekme testinden sonra küçük parça ayrılarak küçük parça oluşturması ve çantanın Saplarında yer alan metal bağlantı noktalarının test yapılan a ve b şablonlarında çıkıntı yapması" olarak açıklandı.