Safi Arpaguş Kimdir?

Prof. Dr. Safi Arpaguş, 1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına memleketinde başlayan Arpaguş, küçük yaşlardan itibaren dini ve akademik alanlara ilgi duydu.

1985 yılında Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini ise 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Akademik Kariyeri

Arpaguş, üniversite yıllarının ardından akademiye yöneldi. 1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev aldı.

2008 yılında doçent,

2014 yılında profesör unvanını aldı.

Tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla akademik camiada adından söz ettiren Arpaguş, birçok öğrenci yetiştirdi ve çeşitli bilimsel çalışmalara imza attı.

İstanbul Müftülüğü Görevi

Safi Arpaguş, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle İstanbul Müftülüğü görevine atandı.

Göreve başlaması için düzenlenen törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu. Böylece Arpaguş, Türkiye’nin en önemli dini görevlerinden birini üstlenmiş oldu.

Kamuoyundaki Çıkışları

Arpaguş, İstanbul Müftülüğü görevi süresince birçok önemli programda yer aldı. Bunlardan biri de 2023 yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılı dolayısıyla Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde düzenlenen mevlit programı oldu.

Burada, Atatürk ve silah arkadaşları için cemaatle birlikte dua ederek, toplumsal hafızada yer edindi.

Safi Arpaguş Nereli?

Safi Arpaguş, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi doğumludur.

Safi Arpaguş Kaç Yaşında?

1967 doğumlu olan Safi Arpaguş, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.