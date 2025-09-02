Altın ve borsada rekorların yaşandığı bu süreçte, faizlerdeki gerileme yatırımcıların gözünü yeniden gayrimenkule çevirdi. Son dönemde konut, arsa ve arazi alımlarında hareketlilik gözden kaçmadı.

Gayrimenkulde Talep Arttı

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, KKM’den çıkan paraların piyasaya yansımasının sermaye piyasalarını ve gayrimenkulü hareketlendirdiğini belirterek özellikle ikinci el konut alımlarında talebin arttığını vurguladı.

Faiz İndirimi Ve Fiyat Beklentileri

Özelmacıklı, Merkez Bankası’nın 11 Eylül’de faiz indirimi beklentisinin sektöre avantaj sağlayacağını söyledi. Ayrıca KKM’nin sona ermesiyle birlikte konut fiyatlarındaki reel bazlı düşüşlerin sona ereceği yönündeki beklentilerin talebi artırdığına vurgu yaptı.

Konutta Dev Fırsat

Uzmanlara göre şu an konut alımı için avantajlı bir dönem yaşanıyor. Kiralık daire fiyatlarının yüksek olması, ev sahibi olanların avantajını artırıyor.

Amortisman süresinin ortalama 15 yıla kadar düştüğü belirtilirken yatırımcılar, satın aldıkları konutu kiralayarak düzenli gelir elde etme imkanı buluyor.

Rekor Yıl Sonu Beklentisi

Gayrimenkul uzmanları, 2024 sonunda sektörde yeni rekorların kırılabileceğini belirtiyor. İlk 7 ayda geçen yıla göre satışlarda %25’in üzerinde artış yaşandı.

Bu yılın başından itibaren yapılan tüm gayrimenkul satışlarının 2 milyon adedi aştığı, bunun da %45’inin konut satışlarından oluştuğu ifade edildi.

İnşaat Sektöründe Hareketlilik

Artan ruhsat sayıları, önümüzdeki dönemde inşaat yatırımlarının yeniden hız kazanacağına işaret ediyor. Son yıllarda sınırlı kalan inşaat üretiminin, KKM’den çıkan mevduatla birlikte yeniden ivme kazanması bekleniyor.