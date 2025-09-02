Türkiye ve dünya şampiyonalarında derece yapan sporcular Yozgat’ta yarıştı.

24. Uluslararası Sürmeli Şenlikleri çerçevesinde bilardocular yarışma için bir araya geldi.

30-31 Ağustos’ta Yozgat’ta düzenlenen turnuvada yaklaşık 100 sporcu yarıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkı sağladığı organizasyon hem sporcular hem de bilardo severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Modern tesislerde gerçekleştirilen turnuva, Türkiye Bilardo Federasyonu kurallarına uygun şekilde organize edildi.

3 Bant Bilardo Turnuvası’nda birinci Selçuk Emre Ulaş, ikinci Taşkın Er, üçüncü Erkan Aktı ve Selahattin Bektaş oldu. Ödüllerini Yozgat Belediyesi başkanlık makamında alan sporcuları Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan tebrik etti.

Başkan Arslan, ödül takdiminin ardından bilardo turnuvası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Arslan "Yozgat’ta bugün yine bir ilki gerçekleştirdik. Yeni açılan federasyonun her türlü şartlarını taşıyan bir bilardo salonumuz var. Onlarla Gençlik Spor Müdürlüğü ile birlikte Yozgat Belediyemiz Sürmeli Şenlikleri bünyesinde 3 bant bilardo turnuvası düzenledi. Yozgat’tan ve Yozgat dışından epeyce sporcu katıldı. Bunların içerisinde daha önce ödüllü olan Türkiye şampiyonalarında derece alan bilardocu kardeşlerimiz de var. 2 gün çok çekişmeli program oldu. Sonunda birinci, ikinci, üçüncülük onuruna ulaşan arkadaşlarımız oldu. İnşallah ümit ediyorum ki önümüzdeki senelerde daha geniş katılımla biraz da biz de acemiliğimizi atmış şekilde daha güzel bir organizasyonda yenilerini de yapacağız. Burada Sürmeli Şenlikleri ile ilgili de bir not düşmek istiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi Sürmeli Şenlikleri’ni sadece akşam konserlerinden ibaret görmüyoruz. Bunun etrafında pek çok sosyal aktiviteler oldu. Bu da onlardan biriydi. Hayırlı uğurlu olsun. Dereceye giren kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Turnuva için Yozgat’a geldikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.