Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, şehirde mevcut suyun yalnızca iki aylık kullanım kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Açkgöz, vatandaşları su tasarrufu yapmaları konusunda uyardı.

Su Kullanımında Tasarruf Çağrısı

Açıkgöz, vatandaşların su kullanımında tasarruf sağlamasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Hava sıcaklıklarının devam etmesi durumunda zaman zaman su kesintilerinin olabileceğine dikkat çekti.

Zamanlı Kesintiler Gündemde

Başkan Yardımcısı, “Şehirdeki mevcut su rezervi sınırlı. Gereksiz su tüketiminden kaçınılmalı ve tasarruf önlemleri alınmalıdır. Aksi takdirde zamanlı kesintiler yapılabilir” dedi.

“Baraj Ve Kuyulardaki Su Seviyesi Düşüyor”

Açıkgöz, “Maalesef yaz ayı oldukça kurak geçiyor. Kışın yağan karlarımız çoğunlukla şehir merkezimize düştü, baraj havzasına yeterli yağış gelmedi. Mevcut Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nda kullanılabilir su miktarı yüzde 7 seviyesinde. Bu da yaklaşık 5 bin 833 milyon metreküp suya karşılık geliyor ve yaklaşık iki ay yetecek kadar su bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni Kuyular Açıldı, Çalışmalar Sürüyor”

Yozgat’ın içme suyunun iki kaynaktan sağlandığını hatırlatan Açıkgöz, şehir suyunun üçte ikisinin Musabeyli Barajı’ndan, kalan üçte birinin ise Arap Seyfi bölgesindeki su kuyularından geldiğini belirtti. Kuraklık nedeniyle kuyulardaki su seviyelerinin düştüğünü söyleyen Açıkgöz, “Sorunu en aza indirmek için dört yeni kuyu açtık, her birinden saniyede 25 litre su alıyoruz. Ancak bu, sorunu tamamen çözmeye yetmiyor. Temennimiz yağışların kısa zamanda başlayarak barajımıza ulaşması ve ciddi bir kesinti yaşanmamasıdır” dedi.

Vatandaşlara Uyarı

Başkan Yardımcısı Açıkgöz, vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmalarını isteyerek, “Gerçekten telafisi yok. Susuzluk çok zor, çok kötü bir durum. Suyumuzu israf etmeyelim, dikkatli kullanalım” ifadelerini kullandı.