Yaşar, doğduktan sonra ailesi, onun zihinsel engelli ve zor gören bir çocuk olduğunu fark etti. Ancak, tüm zorluklarına rağmen, yaşama sevincini hiç kaybetmedi.

Yaşar Ekincioğlu’nun Hayatındaki İsimler ve Ziyaretler

Yozgat’ın sevilen isimlerinden biri olan Şeyhzade Ahmet Efendi, Yaşar’ı ilk kez gördüğünde ona büyük ilgi gösterdi. Ahmet Efendi, Yaşar’ı sevdiğini belli ediyor ve onu baş köşeye oturtarak iltifatlarda bulunuyordu. Yaşar’ın eniştesi Şefik Bilir, Ahmet Efendi’nin Yaşar’a gösterdiği sevgi ve ilgiyi şu dizelerle anlattı:

"Ahmet Efendi Yaşar’a çok iltifat ederdi, kendisini ziyaret ettiğinde onu baş köşeye oturturdu."

Yozgat’ta Yaşar Ekincioğlu

Yaşar, Yozgat’ta sadece ailesi ve yakınları tarafından değil, esnaf ve halk tarafından da sevilen bir figürdü. Yüzünde hiçbir zaman güler yüz eksik olmaz, her zaman pozitif bir enerji yayardı. Yozgatlılar, ona takılır ve Yaşar da onlara içtenlikle yaklaşır, Yozgat’ı çok severdi. Yaşar, 7’sinden 70’ine kadar herkesle vakit geçirir, özellikle gençler arasında çok popülerdi. Öğrenciler, Yaşar’a sınıflarını geçip geçemeyeceklerini sorduklarında, Yaşar her birine tek tek cevap verir ve onların sınıfı ne zaman geçeceklerini bilirdi.

Yaşar Ekincioğlu’nun Vefatı

Yaşar Ekincioğlu, 1999 yılının Aralık ayında Yozgat-Sivas kara yolunun 20. kilometresinde geçirdiği bir trafik kazasında kamyonun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın faili bulunamadı. Yozgat halkı, Yaşar’ı her zaman sevgi ve saygı ile hatırlayacak.