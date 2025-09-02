Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Alırken İki Kez Düşünün

Bakanlığın yaptığı denetimler sonrasında buna göre şu içecekler ‘ilaç etkin maddesi’ nedeniyle uygunsuz bulundu:

Ürün Adı: Powder tea cold drink

Ürün Adı: Ginsengli tutti frutti aromalı gazlı içecek

Ürün Adı: Energy drink karışık meyve aromalı gazlı içecek

Ürün Adı: Ginseng drink