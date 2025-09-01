Saraykent’te 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı seminer dönemi başladı.

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı seminer dönemini başlattı. Açılış, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in konuşmasıyla gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, yeni eğitim yılının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, öğretmenlere başarı temennisinde bulundu.

Doğan, “Yeni dönem, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için verimli ve başarılı geçsin” ifadelerini kullandı.