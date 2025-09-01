Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Argıncık Mahallesi'nde ticari taksi şoförü olan M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ş, yanındaki bıçakla M.D'yi yaraladı.

Olay yerine gelen vatandaşlardan Muhammed Çoban, gazetecilere yaralıya yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaralanan M.D'yi tanıdıklarını söyleyen Çoban, "Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye, bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü" ifadelerinde bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.