Yozgat Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sulama kanallarında yüzmenin tehlikelerine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, her yıl ortalama 100 vatandaşın serinlemek için girdiği sulama kanallarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Sevgili gençler, değerli anne ve babalar… Havalar çok sıcak biliyoruz ama unutmayın; sulama kanalları yüzmek için güvenli değildir. Her yıl ortalama 100 vatandaşımız serinlemek için girdiği sulama kanallarında hayatını kaybediyor” ifadelerine yer verildi.

Valilik, boğulma vakalarının önüne geçilmesi için vatandaşların sulama kanallarına girmemesi gerektiğini vurguladı. Yasin Nazım Kayhan