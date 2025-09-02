Yozgat’ta Yimpaş AVM önünde çıkan kira tartışması kanlı bitti. AVM Genel Müdürü Hakan Karakoç’un hayatını kaybettiği olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ne Olmuştu?

31 Ağustos akşamı Yozgat’ın Yimpaş AVM önünde, AVM Genel Müdürü Hakan Karakoç ile bir süredir kafe işleten kiracısı B.K. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.K., yanında bulundurduğu bıçakla Karakoç’u göğsünden defalarca bıçakladı. Kalabalığın ortasında gerçekleşen saldırı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camii’nde kılınan namazın ardından Sarıtopraklık Mezarlığı’nda defnedildi.

Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Olayın üzerinden geçen süre zarfında, saldırının yaşandığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karakoç ile B.K. arasındaki tartışmanın hızla kavgaya dönüştüğü, çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Saldırgan B.K., olayın ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.