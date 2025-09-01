Çocuk dergisi öğrencilerle buluştu

Maarif Çocuk Dergisi ikinci sayısıyla öğrencilerle buluştu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu’nda öğrencilerin önerisiyle hayata geçirilen Maarif Çocuk Dergisinin ikinci sayısının yayımlandığını duyurdu.

Altınkaynak, derginin çocukların merakını uyandıracak, hayal güçlerini geliştirecek eğlenceli ve öğretici içeriklerle hazırlandığını belirtti.

Altınkaynak, “İlk sayısı 23 Nisan kutlamaları kapsamında yayımlanan dergi, öğrenciler, öğretmenler ve velilerden yoğun ilgi gördü. İkinci sayıda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu millî okçu Mete Gazoz ile öğrencilerin gerçekleştirdiği ilham verici söyleşi, tatilde anne-babalarla okunabilecek yazılar, İngilizce etkinlikler, sürükleyici hikâyeler, bilgilendirici yazılar ve bulmacalar yer alıyor” dedi.

Altınkaynak, derginin Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.