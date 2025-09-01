Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ve kardeşi Selin Çalışkan’ın babası Vedat Çalışkan hayatını yitirdi. Bir dönem Sultanlar Ligi’nde Seramiksan forması giyen ve halen VakıfBank Spor Kulübü’nde yer alan milli voleybolcu Sıla Çalışkan, babası Vedat Çalışkan’ı kaybetti.

Acı haber, hem spor kulüpleri hem de voleybol camiası tarafından derin bir hüzne boğdu.

VakıfBank Spor Kulübü paylaştığı mesajda, sporcuları Sıla ve Selin Çalışkan’ın kıymetli babalarının vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini bildirerek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Vedat Çalışkan’ın yıllardır tribünlerden desteğini esirgemeyen değerli bir voleybolsever olduğunu belirterek, “Bugün çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Cansu ve ben onun için oynadık. Çok zordu” sözleriyle üzüntüsünü vurguladı.