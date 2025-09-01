Yozgat’ta anız yangınına Jandarma Komutanlığı tarafından müdahale edilerek sorumluya ceza uygulandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, A.I. isimli şahıs kendi arazisinde çay yapmak amacıyla ateş yaktığı sırada yaklaşık 3 dönümlük arazide anız yangınına sebebiyet verdi.

Yangına, jandarma devriye ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Meydana gelen olayda herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili olarak A.I. isimli şahsa idari para cezası uygulandı.