Otomobilin çarptığı 31 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını yitirdi.
Giresun’un Görele ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir genç yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Görele’nin Çavuşlu Beldesi’nde Karadeniz Sahil Otoyolu üzerinde meydana geldi.
B.S. (51) idaresindeki 34 YUL 92 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Yavuz Öztürk’e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Öztürk ağır yaralandı. Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine bölgeye kısa zamanda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde uygulanan genç, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazadan sonra otomobil sürücüsü hakkında inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.