Her sene zamansız gelir oturur

Yüzsüz misafiri kışı Yozgat’ın

Çabuk gitmez ev halkını batırır

Dertli bu yüzsüzle başı Yozgat’ın

Dokuz ay biter mi soba yakmakla

Günler geçmez bir de hasta bakmakla

Fakir fukarayı Rabbim sen sakla

Yanar kara bağrı döşü Yozgat’ın

Amansız kış tutar çamlığın dağı

Buzlarla kaplıdır çözülmez bağı

Kaygan yolu muslubelen aşağı

Geçit vermez dağı taşı Yozgat’ın

Yaman olur sisi ayazı kışı

Tarihi eskidir hesapsız yaşı

Madımaktan pişer tatlıdır aşı

Yemeyle tükenmez aşı Yozgat’ın

Zemheri ayında hele şubatta

Fakirin yüreği kan ağlamakta

Yatırım yapılmaz geri kalmakta

Bulunmaz bir yerde işi Yozgat’ın

Bahara çıkarsa şükreder sağlar

Ayazından kurur bahçeler bağlar

Avcılar elinden dertlidir dağlar

Uçar geri dönmez kuşu Yozgat’ın

Dört mevsim açmıyor Yozgat’ın gülü

Çamurdan çıkılmaz bakımsız yolu

Genç yaşta bükülür halkının beli

Dökülür gözünden yaşı Yozgat’ın

Mert olur insanı asildir kanı

Gel de Yozgatlıyı yakından tanı

Bastırmaz yurduna tek bir düşmanı

Cihana bedeldir beşi Yozgat’ın

İdrisim Yozgatlı Yozgat’tan biri

Her zaman severim eroğlu eri

Memleket uğruna kurbandır seri

Umarım hayrolur düşü Yozgat’ın