Her sene zamansız gelir oturur
Yüzsüz misafiri kışı Yozgat’ın
Çabuk gitmez ev halkını batırır
Dertli bu yüzsüzle başı Yozgat’ın
Dokuz ay biter mi soba yakmakla
Günler geçmez bir de hasta bakmakla
Fakir fukarayı Rabbim sen sakla
Yanar kara bağrı döşü Yozgat’ın
Amansız kış tutar çamlığın dağı
Buzlarla kaplıdır çözülmez bağı
Kaygan yolu muslubelen aşağı
Geçit vermez dağı taşı Yozgat’ın
Yaman olur sisi ayazı kışı
Tarihi eskidir hesapsız yaşı
Madımaktan pişer tatlıdır aşı
Yemeyle tükenmez aşı Yozgat’ın
Zemheri ayında hele şubatta
Fakirin yüreği kan ağlamakta
Yatırım yapılmaz geri kalmakta
Bulunmaz bir yerde işi Yozgat’ın
Bahara çıkarsa şükreder sağlar
Ayazından kurur bahçeler bağlar
Avcılar elinden dertlidir dağlar
Uçar geri dönmez kuşu Yozgat’ın
Dört mevsim açmıyor Yozgat’ın gülü
Çamurdan çıkılmaz bakımsız yolu
Genç yaşta bükülür halkının beli
Dökülür gözünden yaşı Yozgat’ın
Mert olur insanı asildir kanı
Gel de Yozgatlıyı yakından tanı
Bastırmaz yurduna tek bir düşmanı
Cihana bedeldir beşi Yozgat’ın
İdrisim Yozgatlı Yozgat’tan biri
Her zaman severim eroğlu eri
Memleket uğruna kurbandır seri
Umarım hayrolur düşü Yozgat’ın