Damarımda damla damla dolaşan

Bedenimde gezen kanımsın yozgat

Senin için dağlar delip yol aşan

Tarihimden kalan anımsın yozgat

İlk baharda açan güllerim sensin

Sevdalı geçtiğim yollarım sensin

Özlemle açtığım kollarım sensin

Doğudan batıya kanımsın yozgat

Sayılı günlerde kışta sen varsın

Dünya kurulalı yaşta sen varsın

Çanakkale harbi başta sen varsın

Kınalı hasanım şanımsın yozgat

Aşık İdris bölünemez bu vatan

Seninle yükselir şeref ile şan

Çıkaramam seni gönlümden bir an

Bedenimden parça canımsın yozgat