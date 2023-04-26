Damarımda damla damla dolaşan
Bedenimde gezen kanımsın yozgat
Senin için dağlar delip yol aşan
Tarihimden kalan anımsın yozgat
İlk baharda açan güllerim sensin
Sevdalı geçtiğim yollarım sensin
Özlemle açtığım kollarım sensin
Doğudan batıya kanımsın yozgat
Sayılı günlerde kışta sen varsın
Dünya kurulalı yaşta sen varsın
Çanakkale harbi başta sen varsın
Kınalı hasanım şanımsın yozgat
Aşık İdris bölünemez bu vatan
Seninle yükselir şeref ile şan
Çıkaramam seni gönlümden bir an
Bedenimden parça canımsın yozgat