Yozgat Valiliği, özellikle yaz aylarında artış gösteren motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla tüm motosiklet kullanıcılarını güvenlik tedbirleri konusunda uyardı.

Valilikten yapılan resmi açıklamada, motosikletle güvenli sürüşün ancak tam donanımlı koruyucu ekipman desteğiyle mümkün olacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli motosiklet kullanıcıları; motosikletle güvenli sürüş, koruyucu ekipman desteğiyle sağlanır. Lütfen yola çıkmadan önce kask, eldiven, dizlik, uygun mont ve reflektif yelek gibi gerekli güvenlik tedbirlerini mutlaka alın. Bu ekipmanlar, olası kazalarda yaralanma riskinizi büyük ölçüde azaltır. Trafikte hem kendi canınızı hem de diğer sürücülerin güvenliğini korumak için tedbirli olun.”

Denetimler Artırıldı

Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde motosiklet kullanıcılarına yönelik hem bilgilendirme çalışmaları hem de denetimler yürüttüğü öğrenildi. Özellikle yaz aylarında hasat dönemiyle birlikte kırsal yollarda artan motosiklet trafiği nedeniyle kontrol noktalarında sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız limitleri ve trafik kuralları hakkında hatırlatmalar yapılıyor.

Farkındalık İçin Çalışmalar Sürüyor

Yetkililer, koruyucu ekipman kullanımının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda hayati bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. Yozgat Valiliği, trafik güvenliğini artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yaparken, köy ve ilçe merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde sürücülere ücretsiz reflektörlü yelek ve kask dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Valilik, tüm motosiklet sürücülerine şu çağrıyı yineledi: “Trafikte görünür olun, hız limitlerine uyun, koruyucu ekipmanınızı eksiksiz kullanın. Alacağınız küçük tedbirler, hayatınızı kurtarabilir.”