Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, kulüp futbol takımını Kayseri’de devam eden kamp sürecinde ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Başkan Akyüz, kampın verimli geçtiğini belirterek, oyunculara moral ve destek verdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Alparslan Akyüz, Kayseri’deki kamp merkezinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Akyüz, kamp süresince takımın motivasyonunu yüksek tutmanın önemine vurgu yaparak, sezon öncesi hazırlıkların tam gaz sürdüğünü ifade etti.

Bozokspor yönetimi, bu ziyaretle birlikte takıma moral desteği sağlamayı ve sezon boyunca başarı hedeflerinin altını çizmeyi amaçlıyor. Kulüp yetkilileri, teknik ekip ve futbolcuların özverili çalışmaları sayesinde başarılı bir sezon geçirilmesinin beklendiğini kaydetti.