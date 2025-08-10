Açıklamada, vatandaşlarca bir süre yaralı olarak bakılan leyleğin daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildiği belirtildi. Leyleğin sağlıklı bir şekilde tedavi ve bakımı için Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildiği vurgulandı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik bu tür müdahalelerin, bölgedeki ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, “Çevremizin, doğal yaşam alanlarımızın ve özellikle hayvanların korunması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. Halkımızın da doğaya karşı duyarlı davranarak bu tür durumlarda jandarma ve ilgili birimlere haber vermeleri büyük önem taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nın bu tür çevre koruma faaliyetleri, hem doğa dostu uygulamaların yaygınlaşmasına hem de bölgedeki canlıların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.