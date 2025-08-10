Açıklamada, şehidin memleketi Karalar Köyü’nde ikamet eden ailesinin ziyaret edilerek, hem milletin minnet ve şükran duygularının iletildiği hem de aileye devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunun hatırlatıldığı belirtildi. Şehidin fedakârlığı ve kahramanlığı nedeniyle duyulan gurur vurgulanırken, jandarma teşkilatının şehit yakınlarına yönelik desteğinin devam edeceği kaydedildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Onların acısını paylaşıyor, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.