Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının doğal ekosistemde yıllar süren tahribatlara yol açtığı ve çevresel dengenin bozulmasına neden olduğu vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, “Orman yangınları, sadece ağaçların ve bitki örtüsünün yok olmasına değil, aynı zamanda bölgedeki canlı çeşitliliğinin de ciddi şekilde zarar görmesine neden oluyor. Toprak yapısının bozulması, su kaynaklarının kirlenmesi ve atmosferde karbon salınımının artması gibi uzun vadeli etkiler, ekosistemin onarılmasını yıllar boyunca zorlaştırmaktadır” denildi.

En Önemli Neden İhmalkarlık Ve Dikkatsizlik

Yangın riskinin artmasının en önemli nedenlerinden birinin ihmalkarlık ve dikkatsizlik olduğuna dikkat çeken Yozgat Valiliği, özellikle araç sürücülerini sigaralarını camlardan dışarı atmama konusunda uyardı. “Sigaralar, kuruyan otlar ve yapraklar üzerinde hızla yangına dönüşebilir. Ayrıca ormanlık alanlarda bırakılan cam şişeler, güneş ışığını mercek gibi odaklayarak yangın çıkmasına zemin hazırlayabilir” ifadeleri kullanıldı.

Valilik, ormanlık alanlarda atılan çöplerin yangın riskini artırdığına dikkat çekerek, vatandaşlardan orman çevresinde temizlik kurallarına uymalarını ve çöplerini mutlaka yanlarında götürmelerini istedi. “Ormanlık alanlarda bırakılan atıklar hem yangına sebep olabiliyor hem de doğal yaşamı olumsuz etkiliyor” denildi.

“Orman Bizim, Orman Hepimizin”

Yozgat Valiliği açıklamasını, “Orman Bizim, Orman Hepimizin” sloganıyla sonlandırarak, orman yangınlarının önlenmesinde her bireyin sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Valilik, “Ormanlarımızın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için herkesin duyarlı, tedbirli ve bilinçli hareket etmesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Yetkililerden Ek Önlemler

Öte yandan, bölgedeki orman yangınlarına karşı orman işletme müdürlükleri ve itfaiye ekipleri de hazırlıklarını tamamlamış durumda. Yangın sezonu boyunca gece gündüz nöbet tutan ekipler, yangın ihbarlarına anında müdahale için teyakkuz halinde bekliyor. Yozgat halkı ise yetkililer tarafından yapılan uyarılara kulak vermeye ve orman yangınlarına karşı ortak mücadeleye destek olmaya çağrıldı.