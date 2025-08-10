Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Çandır ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette hem ilçede sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi hem de yetkililerle sağlık alanındaki ihtiyaç ve beklentiler konusunda istişarelerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Çandır Kaymakamı Muammer Oğuzhan Yüce’yi makamında ziyaret eden Dr. Karaarslan, ilçenin sağlık alanındaki mevcut durumu, yürütülen hizmetler ve ihtiyaç duyulan konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Misafirperverliği dolayısıyla Kaymakam Yüce’ye teşekkür eden Karaarslan, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Çandır İlçe Devlet Hastanesine geçen İl Sağlık Müdürü Dr. Karaarslan’a, hastane incelemeleri sırasında Başhekim Uz. Dr. Ali Aydoğdu ile İdari ve Mali İşler Müdürü Bekir Özgüleşir eşlik etti. Karaarslan, hastanenin polikliniklerinden acil servisine, hasta odalarından laboratuvar ve teknik alanlarına kadar tüm birimleri gezerek verilen sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Hastane personelleri ile tek tek görüşerek çalışmaları hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini dinledi. Acil serviste tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden Karaarslan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında hastanenin fiziki koşulları ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılma kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaarslan, mevcut çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Yozgat İl Sağlık Müdürü, “Hastane yönetimimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleriyle ilçemizde kaliteli sağlık hizmetleri sunuluyor. Bu emek ve fedakârlıklarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Dr. Karaarslan, incelemelerinin ardından sağlık hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi ve vatandaşların sağlık ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.