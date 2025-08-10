Yozgat Valiliği koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, hasat sezonunun devam ettiği bu günlerde tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla “Reflektör Tak, Görünür Ol” kampanyasını hayata geçirdi. Çiftçilere yönelik bilgilendirme ve ekipman yenileme çalışmalarının yanı sıra, trafik güvenliğini artıracak uygulamalar köy köy, tarlalar arasında sürdürülüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı yaz döneminde traktör, biçerdöver ve römork gibi araçların karayollarında daha fazla yer aldığına dikkat çekilerek, özellikle akşam saatleri ve gece yolculuklarında görünürlüğün hayati önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerimizce hasat mevsiminin devam etmesi dolayısıyla çiftçilerimize reflektör ve sarı ikaz ışığı yenileme çalışmaları yapılmış, görünürlüğü artırmak suretiyle trafik kazalarının önlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca sürücüler, diğer trafik kuralları konusunda da bilgilendirilmiştir” denildi.

Ekipler Köy Köy Dolaşıyor

Trafik ekipleri, Yozgat’ın farklı ilçelerinde ve köylerinde çiftçilerle birebir temas kurarak traktörlerin arka kısımlarına reflektör montajı yaptı. Sarı ikaz lambalarının çalışırlığı kontrol edilerek arızalı olanlar yenileriyle değiştirildi. Bu çalışmalar sırasında çiftçilere, reflektör ve ikaz lambalarının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda can güvenliğini doğrudan etkileyen bir unsur olduğu hatırlatıldı.

“Kazaların Önüne Geçmek İstiyoruz”

Çalışmalara katılan jandarma trafik personeli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hasat döneminde traktörler ve tarım araçları sık sık karayolunu kullanmak zorunda kalıyor. Özellikle gece veya sisli havalarda diğer sürücüler tarafından fark edilmemek ciddi kazalara neden olabiliyor. Bu nedenle reflektör ve sarı ikaz lambası kullanımı hayati önem taşıyor. Amacımız hem çiftçilerimizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak.”

Trafik Kurallarına Uymanın Önemi Vurgulandı

Ekipler, yalnızca teknik ekipman değil, sürücülerin bilinç düzeyini de artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda hız limitleri, yol kenarında durma kuralları, yük taşıma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve traktör römorklarının güvenli bağlanması gibi konularda da eğitim veriliyor.

Kazaların En Aza İndirilmesi Hedefleniyor

Yozgat Valiliği yetkilileri, yapılan çalışmalar sayesinde tarım araçlarının karıştığı kaza oranında önemli bir düşüş hedeflendiğini belirtiyor. Geçmiş yıllarda hasat sezonunda yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların önemli bir kısmının, yetersiz aydınlatma ve görünürlük eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor.