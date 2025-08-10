Etkinlik, bölge halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, protokol üyeleri konser organizasyonunu desteklemek ve Yerköy’deki kültürel faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla bir araya geldi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Yerköy Belediyesi’nin organize ettiği İskele Yaz Konserleri’ne katıldıklarını belirtti. Akgül, “Hemşehrilerimizin unutulmaz bir hafta geçirmesine vesile olan Yerköy Belediye Başkanımız Fatih Arslan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da yaptığı değerlendirmede, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Hasan Kandemir, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat üyeleriyle birlikte konserlere katıldıklarını belirtti.

Şahan, “Yerköy Belediyemizin düzenlediği İskele Yaz Konserleri’nde vatandaşlarımızla birlikte güzel bir gün geçirdik. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Yerköy Belediye Başkanımız Fatih Arslan olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise açıklamasında, “Yozgat Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, AK Parti Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP İl Başkan Yardımcımız Bayram Duyan, MHP Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, MHP Yerköy İlçe Başkanı Şevket Kalkan, yönetim kurulu üyelerimiz ve il protokolü ile birlikte Yerköy Belediyesi tarafından düzenlenen İskele Yaz Konserleri açılış programına katıldık. Hemşehrilerimizle bir arada olmanın sevincini yaşadık. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yerköy İskele Yaz Konserleri, bölge halkının sosyal ve kültürel yaşamına renk katmaya devam ederken, milletvekilleri ve protokol üyelerinin katılımıyla da etkinliğin önemine vurgu yapıldı.