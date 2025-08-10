Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesin de bulunan kırsal Aligör Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed M.'nin idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasından sonra kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredekiler, kaza yerinde yardıma koştu. Vatandaşlar sürücü ve eşini araçtan çıkarttı. O esnada otomobilden çıkartılan sürücü ile eşi yaralanmadan kurtuldu. Sürücünün eşi kurtulmasının hemen ardından Kuran'ı Kerim'i açıp okudu. Polis Kaza ile ilgi soruşturma devam ediyor.