Yozgat Valiliği, çipli T.C. kimlik kartlarının sunduğu kolaylık ve güvenlik avantajlarına dikkat çekerek vatandaşları en yakın nüfus müdürlüklerinden başvuru yapmaya davet etti.

Valilikten yapılan açıklamada, çipli kimlik kartlarının yaşamı kolaylaştırdığı, daha hızlı hizmet alınmasını sağladığı ve kolay taşınabilir yapısıyla öne çıktığı belirtildi.

Açıklamada, “Çipli T.C. Kimlik Kartı taklit edilemez, üstün güvenlik özelliklerine sahiptir. Başvurularınızı en yakın nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi. Sema Nur Koçaker