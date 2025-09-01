WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlayacak ve gizliliği artıracak olan kullanıcı adı ile arama özelliğini en son Android beta sürümünde test etmeye başladı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların birbirlerini bulup iletişime geçme şeklini kökten değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Geliştirme aşamasında olan bu yenilik, artık telefon numarası yerine kullanıcı adları ile arama yapılmasına olanak tanıyacak.

Kullanıcılar, kendilerine belirli kurallara uyan benzersiz bir kullanıcı adı oluşturabilme imkanı bulacak.

Diğer kişiler, Sohbetler sekmesindeki arama çubuğunu kullanarak bu kullanıcı adını aratıp doğrudan bir sohbet başlatabilecek.

WhatsApp, gizliliği daha da artırmak için isteğe bağlı bir "kullanıcı adı anahtarı" üzerinde de çalışıyor.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir kişinin size ilk mesajı gönderebilmesi için bu parolaya benzer anahtarı bilmesi gerekecek.