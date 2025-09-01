Yozgat Standı Ziyaretçileri Büyüledi

Etkinlikte Yozgat Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi, sergilediği ametist taşlı ürünlerle ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Ziyaretçiler Yoğun İlgi Gösterdi

28 Ağustos Perşembe günü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla açılan fuarda Yozgat standı yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kadın emeğiyle üretilen doğal taşlı ürünler, hem tasarımları hem de taşıdıkları kültürel değerlerle fuarın öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

Bakan Bolat Standı Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Yozgat Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi standını gezerek kooperatif üyeleriyle sohbet etti. Kooperatif Başkanı Nimet Türker, yapılan bu ziyaretin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Standımızda ametist taşlarımızla yer almanın gururunu yaşadık. Sayın Bakanımızın ilgisi ve destekleri bizlere onur verdi. Kadın emeğini ve yöresel değerlerimizi tanıtma yolunda bu ilgi bize güç kattı.”

Fuar süresince sergilenen ametist ve doğal taşlı ürünler, hem estetik görünümleri hem de şifa özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini topladı. Kadınların el emeğiyle hazırlanan bu ürünler, Yozgat’ın kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına da katkı sağladı.

Türker, “Ticaret Bakanlığının organize ettiği Erzurum Kooperatifler Fuarı’nda Yozgat Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi olarak Ametist taşlarımızla stant açmanın gururunu yaşadık. Standımızı ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, bizlere güzel sözleri ve destekleriyle onur verdi. Kadın emeğini, doğal taşlarımızı ve yöresel değerlerimizi tanıtma yolunda bu ilgi bizlere güç kattı. Yozgat Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi Standımızdaki Ametist ve Doğal taşlı ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Emeği geçen tüm yetkililere ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Güzellik ve Şifa Taşı”

Ametist taşının özelliklerinden bahseden Türker, “Ametist mor renkli, şeffaf bir kuvars türü olarak öne çıkıyor. Tarihten bu yana güzellik ve şifa özellikleriyle biliniyor. Bu taş, sakinleştirici enerjisiyle öne çıkıyor. Stres ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda, zihinsel berraklık ve sezgi gücünü artırıcı etkileriyle tanınıyor. Mistik ve ruhsal açılardan da değerli olan ametist, meditasyon ve spiritüel çalışmalarda sıkça kullanılıyor. Hem takı hem de dekorasyon amaçlı tercih edilen bu taş, morun en güzel tonlarını taşıyor. Ayrıca çeşitli kültürlerde koruyucu ve iyileştirici olarak kabul ediliyor. Enerji düzenleyici özellikleri ile de dikkat çekiyor. Ametist taşı faydaları nelerdir? Bu mor renkli, saydam kuvars türü, huzur, denge ve bilgelik taşı olarak biliniyor. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkiler sunuyor. Zihinsel netlik ve odaklanma sağlayarak, öğrenme ve çalışma süreçlerini destekliyor. Ruhsal dengeyi artırıyor. Stres ve duygusal dalgalanmaları hafifletiyor. Uykusuzluk sorunlarına doğal bir çözüm sunuyor. Yatmadan önce kullanıldığında derin ve rahatlatıcı uyku sağlayabilir. Baş ağrılarına ve migrene karşı doğal bir alternatif olarak işlev görüyor. Bedensel ve ruhsal enerjinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Sakinleştirici enerjisi ile meditasyon sırasında rahatlama sağlıyor. Duygusal dalgalanmaları yatıştırıyor ve dengeyi sağlıyor. Ametist taşı faydaları, güçlük ve çeşitlilikleri ile dikkat çekiyor. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde destekleyici etkiler sunuyor” ifadelerini kullandı.