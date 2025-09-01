Çocukluk hayalini gerçekleştirerek Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen İcik, azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekti.

Başarı Hikâyesini Anlattı

Medipol Üniversitesi Şampiyonlar Basın Toplantısı’nda konuşan İlayda İkbal İcik, başarıya giden sürecini paylaştı. Küçük yaşlardan itibaren tıp okumayı istediğini belirten İcik, “Yozgat Şehitler Fen Lisesi mezunuyum. Bu sene sayısal alanda Türkiye 61’incisi oldum ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Bu benim çocukluk hayalimdi, 2’nci sınıfta karar vermiştim” dedi.

İcik, küçük bir şehirde yetişmenin dezavantajlarını daha fazla çalışarak aştığını vurguladı. Başarıya giden yolun kolay olmadığını ifade eden İcik, “Yozgat küçük bir şehir, bunun etkisi oluyor. Sınıfta başarılı olmak yetmiyor, Türkiye çapında başarı için daha çok çalışmak gerekiyor” sözleriyle sürecin önemini dile getirdi.

Sınav sonucunu öğrenme anını da paylaşan İlayda İkbal İcik, babasının kendisine sürpriz yaptığını söyledi.

İcik, “Ben sonuca bakmamıştım, babam bakmıştı. Hemen söylemedi, Trabzon dedi. Plakası 61 olduğu için ben öyle öğrendim. Hayatın her safhasında düşüşler ve kalkışlar oluyor. Burada önemli olan düşmek veya kalkmak değil, ortalama olarak yükselmek, süreç olarak başarılı olmak daha önemli” diyerek sözlerini tamamladı.

İlk 337 Öğrenciden Tercih Aldı

İstanbul Medipol Üniversitesi, 2025 YKS'de ilk 10'da 5, ilk 100'de 28 öğrencinin tercihi oldu. Son 10 yılda olduğu gibi bu yıl da tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. Yeni açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Programı, ilk 337 öğrenciden tercih aldı. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan Tarih Programı, ilk yılında ilk 191'den 10 öğrenci kabul etti. Uluslararası Tıp Fakültesi ise öğrencilerini ilk 38'den seçti.

2025 YKS'de Türkiye 2'ncisi, 8'incisi, 9'uncusu ve 10'uncusunun da aralarında bulunduğu ilk yüzde yer alan 28 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'ni seçti. Uluslararası Tıp Fakültesi, öğrencilerini ilk 38'den kabul ederek tıp fakülteleri arasında zirvedeki yerini korudu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yeni açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Programı, ilk 337'den öğrenci alarak alanında öne çıktı.

Tıp Fakülteleri Arasında Birinci

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde yeni açılan Tarih Programı ise ilk yılında 10 öğrencisini ilk 191'den kabul ederek dikkat çekti. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi, Türkiye'deki tıp fakülteleri arasında birinci olurken; Türkçe Tıp Fakültesi dördüncü, İngilizce Tıp Fakültesi ise altıncı sırada yer aldı. 2025 YKS Şampiyonları Basın Toplantısı'na İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk'ün yanı sıra fakülte dekanları ve akademik kadro da yer aldı.

"En İyi Vakıf Üniversitesinden Biriyiz"

İstanbul Medipol Üniversitesi olarak, kuruldukları günden itibaren eğitimde ve araştırmada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olmayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, "Bunu hedeflerken eğitimi ve araştırmayı ayrı değil, birbirlerini destekleyen unsurlar olarak gördük. Bugün geldiğimiz noktada; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 5 enstitüde, 200'ün üzerinde programla eğitim veriyoruz. 40 binin üzerinde öğrencimiz, bin 500'den fazla akademisyenimiz ve 2 bini aşkın idari personelimizle Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden biriyiz" dedi.

“Kariyer Yolculuğunda Öğrencilerin Yanında”

Büyümeyi kaliteden ödün vermeden gerçekleştirdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Güntürk, "Birçok programımız bağımsız kuruluşlar tarafından akredite edilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle Kurumsal Akreditasyon ile ödüllendirildik. Üniversitemiz dünyanın saygın derecelendirme listelerinde yer alıyor. Bundan sonra da sıralamalarda yükselerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Pek çok öğrencimiz Amerika, Avrupa ve Japonya'da yüksek ihtisaslarını sürdürüyor. Medipol'ün hedeflerinden biri olan bilim insanı yetiştirme hedefini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Medipol Üniversitesi olarak tüm öğrencilerimizi kariyer yolculuklarında destekliyor, onların yanında oluyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

"Hazırlık Programı, Burs İmkânları Büyük Avantaj"

Üniversite sınavında sayısal alanda 337'nci olan ve Sivas Fen Lisesi mezunu Burak Eren Zorlu, "İstanbul Medipol Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği bölümüne yerleştim. Aslına bakarsanız, buraya son sıradan girmiş olmam biraz şans eseri diye düşünüyorum. Sınav, 6 saatlik bir zaman diliminde hayatınızı belirleyen bir şey. Bu yüzden çalışmak ve çabalamak önemli, ama hayatınızın tamamen bu ana bağlı olmadığını da unutmamalısınız. Ben sınav sürecinde bazılarının yaptığı gibi ne telefonu bıraktım ne de sosyal hayattan koptum. Bence bu tür fedakârlıklar gerekli değil. İnsan, hem sosyal hayatını sürdürebilir hem de başarılı bir şekilde yoluna devam edebilir. Ders çalışma rutinim genelde günde 5-6 saatti. Ne çok abartılı çalıştım ne de az. Dengeli bir şekilde ilerledim. Bu üniversiteyi tercih etmemin en büyük sebebi sunduğu imkânlar. Hazırlık programı, burs imkânları ve İstanbul gibi bir şehirde yaşamak büyük avantaj. İstanbul'da yaşam ucuz değil, bu yüzden burs benim için önemli bir faktör oldu. Ayrıca, hazırlık programında 5 ay Amerika'da bulunma fırsatımız var, bu da oldukça heyecan verici" açıklaması yaptı.

"Çift Anadal Yapmayı Planlıyorum"

Yine Sivas'ta okuyan ve üniversite sınavı sayısal alanda 42'nci olan Mahmut Enes Karagülde şunları söyledi:

"İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Sınav süreci gerçekten çok zorlayıcıydı, hazırlık aşaması oldukça çaba gerektirdi. Bazı arkadaşlarım sınav sırasında soğukkanlı kalmayı başarırken ben o kadar sakin olamadım. Sıralamamı öğrendiğimde öyle büyük bir tepki verdim ki yan odalardakiler bir şey olduğunu sanıp koşarak yanıma geldi. Bu üniversite, sunduğu imkânlarla ve kalitesiyle derecemin hakkını veren en iyi üniversitelerden biri, bu tartışmasız bir gerçek. İleride araştırmacı hekim olmayı hedefliyorum. Aynı zamanda mühendislik alanında çift anadal yapmayı planlıyorum."