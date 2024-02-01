Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:17     07:43     12:59     15:41     18:06     19:26

Akdağmadeni    06:13     07:38     12:55     15:37     18:02     19:22

Aydıncık             06:15     07:41     12:57     15:38     18:03     19:24

Boğazlıyan         06:15     07:40     12:57     15:41     18:05     19:25

Yozgat namaz vakitleri 31 Ocak 2024 Çarşamba Yozgat namaz vakitleri 31 Ocak 2024 Çarşamba

Çandır                 06:14     07:39     12:56     15:40     18:04     19:24

Çayıralan            06:13     07:38     12:56     15:39     18:03     19:23

Çekerek              06:14     07:41     12:56     15:38     18:02     19:23

Kadışehri            06:13     07:39     12:55     15:37     18:01     19:22

Saraykent           06:14     07:40     12:56     15:39     18:03     19:23

Sarıkaya              06:15     07:40     12:57     15:40     18:04     19:24

Şefaatli                06:17    07:42     12:59     15:42     18:07     19:27

Sorgun                06:16     07:41     12:58     15:40     18:04     19:25

Yenifakılı            06:16     07:41     12:58     15:40     18:04     19:25

Yerköy                06:18     07:44     13:01     15:43     18:07     19:28

Kaynak: Haber Merkezi