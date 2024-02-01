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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 06:17 07:43 12:59 15:41 18:06 19:26

Akdağmadeni 06:13 07:38 12:55 15:37 18:02 19:22

Aydıncık 06:15 07:41 12:57 15:38 18:03 19:24

Boğazlıyan 06:15 07:40 12:57 15:41 18:05 19:25

Çandır 06:14 07:39 12:56 15:40 18:04 19:24

Çayıralan 06:13 07:38 12:56 15:39 18:03 19:23

Çekerek 06:14 07:41 12:56 15:38 18:02 19:23

Kadışehri 06:13 07:39 12:55 15:37 18:01 19:22

Saraykent 06:14 07:40 12:56 15:39 18:03 19:23

Sarıkaya 06:15 07:40 12:57 15:40 18:04 19:24

Şefaatli 06:17 07:42 12:59 15:42 18:07 19:27

Sorgun 06:16 07:41 12:58 15:40 18:04 19:25

Yenifakılı 06:16 07:41 12:58 15:40 18:04 19:25

Yerköy 06:18 07:44 13:01 15:43 18:07 19:28