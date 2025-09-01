Meclis salonunda düzenlenen toplantıda dört gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Emniyet ve Jandarma Birimlerine Araç Desteği

Gündemin ilk maddesinde, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü’nün toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni araç edinme projesi ele alındı. Projenin finansmanı için Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, İl Emniyet Müdürlükleri ve Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi arasında hazırlanan protokol gereğince, İl Özel İdaresine düşen maliyet kapsamında 12 milyon lira ödeneğin aktarılması hususu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İkinci gündem maddesinde ise Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’nın araç edinme projesi görüşüldü. Jandarma Asayiş Vakfı, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Özel İdaresi arasında yapılan protokol kapsamında 8 milyon lira ödeneğin aktarılması kararı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Köy Projeleri İçin Ödenek Değişikliği

Toplantının üçüncü maddesinde, Aydıncık ilçesine bağlı köylerde yürütülen Diğer Köy Alt ve Üst Yapım Projesi için ayrılan 1 milyon lira ödeneğin, Kanalizasyon Yapım Projesi için kullanılmak üzere ödenek tahsis değişikliği yapılması Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin son maddesinde ise Boğazlıyan ilçesine bağlı köylerde Kanalizasyon Yapım Projesi için ayrılan 800 bin lira ödeneğin, İçme Suyu Yapım Projesi için kullanılması amacıyla ödenek tahsis değişikliği yapılması Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Meclis toplantısında alınan kararların, ilçelerdeki altyapı projelerinin etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.