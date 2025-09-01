Bu teknik, Yozgat'ta ilk kez hayata geçirilirken, çevre illerden gelen hastalara da umut oldu.

“Görme Kaybına Yol Açan Sinsi Bir Hastalık: Glokom”

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokom, genellikle belirti vermeden ilerleyen ve kalıcı görme kaybına yol açabilen ciddi bir göz hastalığıdır. Başlangıçta damla tedavisiyle kontrol altına alınabilen bu hastalık, bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektirebilir.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde üç yılı aşkın süredir klasik glokom cerrahisi olan trabekülektomi başarıyla uygulanırken, artık çok daha modern ve konforlu bir yöntem olan GATT cerrahisi de hastalara sunuluyor. Bu operasyon, Göz Hastalıkları Uzmanları Op. Dr. Mehmet İçöz ve Op. Dr. Şule Gökçek İçöz tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

“Dikişsiz, Konforlu ve Etkili Bir Yöntem”

GATT cerrahisinin en dikkat çeken özelliği, dikişsiz (sütursuz) bir yöntem olması. Op. Dr. Mehmet İçöz ve Op. Dr. Şule Gökçek İçöz, bu cerrahiyi şöyle açıklıyor:

“GATT, son yıllarda glokom cerrahisinde sıkça tercih edilen modern bir tekniktir. ‘Trabekülüm’ adı verilen göz içindeki doğal drenaj kanalına, herhangi bir dikiş atmadan müdahale ediyoruz. Bu işlem, özel bir büyütme merceği olan gonyolens ile gözün iç yapılarının net bir şekilde görülmesi sayesinde mümkün oluyor. Operasyon sırasında, göz içindeki açı bölgesi görüntülenerek, bir enjektör yardımıyla gonyotomi adı verilen bir kesi yapılmakta ve ardından 5.0 veya 6.0 prolen iplik kullanılarak 360 derece boyunca kanal açılmaktadır. Prolen ipliğin uç kısmı çekilerek işlem tamamlanmakta ve böylece göz içi basıncı düşürülmektedir. Bu yöntem, klasik cerrahilere göre hem süresi kısa hem de hasta konforu açısından daha avantajlıdır. Uygun hastalarda mutlaka değerlendirilmesi gereken etkili bir tedavi seçeneğidir.”

“Yozgat ve Bölge Halkı İçin Yeni Bir Umut”

Bu yeni teknik sayesinde Yozgat’taki glokom hastaları, artık büyük şehirlere gitmek zorunda kalmadan, kendi şehirlerinde modern ve etkili bir tedaviye ulaşabiliyor. Aynı zamanda çevre illerden gelen hastalar da Yozgat Şehir Hastanesi'nde bu tedaviden yararlanabiliyor.