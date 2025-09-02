Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, vatandaşları sosyal medya üzerinden yapılan sahte içerik ve bağlantılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tecimer açıklamasında, son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan “kart aidat tutarı ve işlem ücreti iadesi” gibi başlıklarla oluşturulan sahte içeriklerin dolandırıcılık amacıyla hazırlandığını vurguladı.

“Resmî kurum ve kuruluşların isimleri kullanılarak hazırlanan bu tür sahte paylaşımlar üzerinden vatandaşlarımızın kişisel ve finansal bilgilerine ulaşılmak isteniyor” diyen Tecimer, şu uyarılarda bulundu: Bu tür sahte içeriklerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamayın. Kişisel ya da finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Oltalama amaçlı dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olun. Konunun doğruluğunu mutlaka resmî ve yetkili kurumlar aracılığıyla teyit edin.”

Tecimer, vatandaşların bu tür girişimlere karşı bilinçli davranmalarının olası mağduriyetlerin önüne geçeceğini belirterek, herkesin dikkatli olmasını istedi.