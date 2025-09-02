Ekinci, yaptığı açıklamada, Sorgun’un her köşesinde hayatı kolaylaştıran ve şehre değer katan yatırımları hayata geçirdiklerini vurguladı.

Değer Katan Yatırımlar Devam Ediyor3

“Bugün yaptığımız her çalışma, yarın daha güçlü bir Sorgun için attığımız sağlam bir adımdır” ifadesini kullanan Ekinci, devam eden projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Yöresel Lezzetler Durağı, Dutluk Parkı yenileme çalışmaları, İmamhatip Caddesi 2. Aşevi, 70 dönüm üzerine inşa edilen park.”

Değer Katan Yatırımlar Devam Ediyor

Yozgat’ta okul servis ücretlerine zam geldi
Yozgat’ta okul servis ücretlerine zam geldi
İçeriği Görüntüle

Ekinci, projelerin her aşamasını yerinde takip ederek, Sorgun’un geleceğini şekillendiren adımları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Muhabir: Selma Şahin