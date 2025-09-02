Ekinci, yaptığı açıklamada, Sorgun’un her köşesinde hayatı kolaylaştıran ve şehre değer katan yatırımları hayata geçirdiklerini vurguladı.

“Bugün yaptığımız her çalışma, yarın daha güçlü bir Sorgun için attığımız sağlam bir adımdır” ifadesini kullanan Ekinci, devam eden projeler hakkında şu bilgileri verdi: “Yöresel Lezzetler Durağı, Dutluk Parkı yenileme çalışmaları, İmamhatip Caddesi 2. Aşevi, 70 dönüm üzerine inşa edilen park.”

Ekinci, projelerin her aşamasını yerinde takip ederek, Sorgun’un geleceğini şekillendiren adımları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.