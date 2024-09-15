İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde eski tip ehliyet kullanımının sona ereceğini duyurdu. Yayınlanan uyarı metninde, 3 milyonun üzerinde vatandaşın hala eski tip ehliyet kullandığı belirtilerek, ehliyet yenileme sürecinin son tarihi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

1 Ocak 2016 tarihinde uygulamaya konulan yeni tip ehliyet sistemine, sürücülerin büyük bir kısmı uyum sağlarken, yaklaşık 3 milyon kişi eski ehliyetleriyle trafiğe çıkmaya devam ediyor. İlk olarak 31 Aralık 2022 olarak belirlenen yenileme süresi, pandemi nedeniyle yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak 31 Aralık 2024’e kadar uzatılmıştı. İçişleri Bakanlığı, bu tarihin kesinlikle değişmeyeceğini ve ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için cezai yaptırımların devreye gireceğini açıkladı.

13 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, 1 Ocak 2025 itibarıyla trafiğe çıkmaları halinde ilk ihlallerinde 12 bin 978 TL para cezasıyla karşılaşacak ve yenileme için uyarılacak. İkinci ihlalde ise sürücü belgeleri askıya alınacak.

Yetkililer, ehliyet yenileme işleminin oldukça basit ve hızlı olduğunu belirterek, gerekli evraklar ve işlemler hakkında bilgi verdiler. Yeni tip ehliyet almak için en yakın nüfus müdürlüğüne başvurmanız ve 15 liralık bir ücret ödemeniz yeterli.

GEREKLİ BELGELER:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi için değerli kağıt ve harç bedeli

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden temin edilebilir)