Tokat'ın kent meydanında yer alan ve 1275 yılında Muineddin Pervane Süleyman tarafından yaptırılan tarihi Gök Medrese'nin kapsamlı restorasyon çalışmaları sırasında, Genç Osmanlı dönemine ait altı dev erzak küpü gün yüzüne çıktı. Anadolu Selçuklu mimarisinin nadide örneklerinden biri olarak bilinen Gök Medrese, iki katlı, iki eyvanlı, açık avlulu ve revaklı planıyla dikkat çekiyor.

Tarihi boyunca medrese, akıl hastanesi ve türbe olarak çeşitli işlevlerde kullanılan Gök Medrese, son olarak Tokat Şehir Müzesi olarak hizmet vermekteydi. Şimdi ise, restorasyon süreci tamamlandıktan sonra aslına uygun şekilde yeniden hayat bulacak.

Restorasyon çalışmalarının bir parçası olarak yapılan kazılarda, medresenin bahçesinde altı adet büyük erzak küpü bulundu. Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, bu küplerin Genç Osmanlı döneminde yağ ve kuru gıdaların saklandığı depo olarak kullanıldığını belirtti. Erdoğan, “Gök Medrese'nin restorasyon sürecinde yapılan kazılar sonucunda, Genç Osmanlı dönemine ait pişmiş topraktan yapılmış bu küpler ortaya çıkarıldı. Küpler üzerinde kalın yiv bezemeler, çeşitli rozet süslemeler ve çentik bezemeler bulunuyor. Küpler, Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesi bahçesinde koruma altına alınmış olup, sergi platformu tamamlandığında Musluağa Köşkü bahçesinde ziyaretçilere sunulacak” dedi.

Gök Medrese'nin restorasyonu ve bu tarihi buluntuların sergilenmesi, Tokat'ın zengin tarihine ışık tutmaya devam ediyor ve ziyaretçilere geçmişin izlerini daha yakından keşfetme fırsatı sunuyor.