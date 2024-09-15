Son olarak, cinayet soruşturmasında şüpheli olarak görülen Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı. 13 Eylül'de gözaltına alınan Hediye Güran’ın, Narin Güran’ın son olarak 21 Ağustos'ta evinin yolunda saat 15:15'te görüldüğü, bu saatten sonra eve iki kez girip çıkan kişinin yengesi olduğu öğrenildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, aile bireylerinin 19 gün süren arama çalışmalarını yanlış yönlendirdikleri tespit edildi. Ayrıca, Hediye Güran’ın cinayetin işlendiği düşünülen saatlerde Narin Güran’ın evine iki kez gidip geldiği belirlendi. Hediye Güran’ın eşi Fuat Güran, "suç delillerini yok etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hediye Güran’ın gözaltı süresinin uzatıldığını ve Hediye Güran’ın Narin Güran’ın son görüldüğü saatlerde eve dönen bir traktörle hareket ettiğini belirtti. Demir, "Hediye Güran, o evde şahit olduklarını anlatırsa bütün gerçekler gün yüzüne çıkar" şeklinde yorumladı.

Soruşturma, cinayetle ilgili tüm detayların ortaya çıkması adına devam ediyor ve gelişmeler merakla bekleniyor.