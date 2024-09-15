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Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 75 yaşındaki sürücü Arif G. 50 FP 896 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje daha sonrada bariyer demirlerine çıkarak durabildi. Karayolları kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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