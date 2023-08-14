Allah sana uzun ömürler versin
Dünyalar durdukça yaşa yeğenim
Bütün sevdiklerin mürvetin görsün
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Doğru oldun öyle kalmak istersin
Çevrene faydalı olmak istersin
Sevgi lülesine dolmak istersin
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Varlığa boş verdin anmadın asla
Darlığı dost ettin yanmadın asla
Cav cavlı hayata kanmadın asla
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Adın Murat muradını alasın
Dürüstlük yolunda huzur bulasın
Cennette Ahmed’e komşu olasın
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Doğruluğun yolu olsun rehberin
Hürmetli olursan artar değerin
Tarihini oku olsun haberin
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Her zaman bilinir taş yerde ağır
Görmeyen göz fani kulaklar sağır
Baban gururlanır çılgınca bağır
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Her işime koştun yaptın gereğin
Anadan atadan sağlam direğin
Pas tutmaz ki altın gibi yüreğin
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Helal yedin haram ile doymadın
Hakkı bildin kör şeytana uymadın
Bir günden bir güne darda koymadın
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Bu dünya da çekme yokluk sızısı
Seni doğru eden Hakkın yazısı
Lokman gardaşımın yiğit kuzusu
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Varıpta derdimi söyleyim kime
Gönülden bağlısın elife mime
Daim ortak oldun benim derdime
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Şu fani dünyada kırmadın beni
Doğuştan koç gibi aratman dünü
Kendi öz yavrumdan ayırmam seni
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Ben özümden yazdım bunları sana
Candan bile değerlisin sen bana
Edeple erkânla layıksın şana
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim
Âşık İdris senle gurur duyacak
Nesilden nesile taşınır sancak
Bir gün mezarıma toprak koyacak
Dünyalar durdukça yaşa yiğenim
Ayağın değmesin taşa yiğenim