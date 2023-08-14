Allah sana uzun ömürler versin

Dünyalar durdukça yaşa yeğenim

Bütün sevdiklerin mürvetin görsün

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Doğru oldun öyle kalmak istersin

Çevrene faydalı olmak istersin

Sevgi lülesine dolmak istersin

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Varlığa boş verdin anmadın asla

Darlığı dost ettin yanmadın asla

Cav cavlı hayata kanmadın asla

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Adın Murat muradını alasın

Dürüstlük yolunda huzur bulasın

Cennette Ahmed’e komşu olasın

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Doğruluğun yolu olsun rehberin

Hürmetli olursan artar değerin

Tarihini oku olsun haberin

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Her zaman bilinir taş yerde ağır

Görmeyen göz fani kulaklar sağır

Baban gururlanır çılgınca bağır

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Her işime koştun yaptın gereğin

Anadan atadan sağlam direğin

Pas tutmaz ki altın gibi yüreğin

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Helal yedin haram ile doymadın

Hakkı bildin kör şeytana uymadın

Bir günden bir güne darda koymadın

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Bu dünya da çekme yokluk sızısı

Seni doğru eden Hakkın yazısı

Lokman gardaşımın yiğit kuzusu

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Varıpta derdimi söyleyim kime

Gönülden bağlısın elife mime

Daim ortak oldun benim derdime

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Şu fani dünyada kırmadın beni

Doğuştan koç gibi aratman dünü

Kendi öz yavrumdan ayırmam seni

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Ben özümden yazdım bunları sana

Candan bile değerlisin sen bana

Edeple erkânla layıksın şana

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim

Âşık İdris senle gurur duyacak

Nesilden nesile taşınır sancak

Bir gün mezarıma toprak koyacak

Dünyalar durdukça yaşa yiğenim

Ayağın değmesin taşa yiğenim