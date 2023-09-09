Sevdiğim bu halin cana dokunur

Duruşun barışık özün küs bana

Bakışların gözlerinden okunur

Kirpiğin karışık gözün küs bana

Ne haldeyim halim haber almazsın

Eğlenip yanımda bir gün kalmazsın

Bu yasak aşk ile huzur bulmazsın

Sitemin barışık nazın küs bana

Bazen zülüflerin rüzgâr yokluyor

Kokun gelir yüreğimi aklıyor

Sanki bulut ayı almış saklıyor

Saçların barışık yüzün küs bana

Kim gönlünü üzer kim sana neyler

Dilin öyle tatlı kelamlar söyler

Bazı yaklaşır da tebessüm eyler

Dudağın yaklaşmaz sözün küs bana

Uzaklaşma benden sensiz olamam

Kimselere sığınıp ta kalamam

Gezdiğin yollar da arar bulamam

Hayalin barışık izin küs bana

İdrisin perişan haline acı

Gönlümün sultanı başımın tacı

Bir gaste gönderdin verdi postacı

Kâğıdın barışık yazın küs bana