Sevdiğim bu halin cana dokunur
Duruşun barışık özün küs bana
Bakışların gözlerinden okunur
Kirpiğin karışık gözün küs bana
Ne haldeyim halim haber almazsın
Eğlenip yanımda bir gün kalmazsın
Bu yasak aşk ile huzur bulmazsın
Sitemin barışık nazın küs bana
Bazen zülüflerin rüzgâr yokluyor
Kokun gelir yüreğimi aklıyor
Sanki bulut ayı almış saklıyor
Saçların barışık yüzün küs bana
Kim gönlünü üzer kim sana neyler
Dilin öyle tatlı kelamlar söyler
Bazı yaklaşır da tebessüm eyler
Dudağın yaklaşmaz sözün küs bana
Uzaklaşma benden sensiz olamam
Kimselere sığınıp ta kalamam
Gezdiğin yollar da arar bulamam
Hayalin barışık izin küs bana
İdrisin perişan haline acı
Gönlümün sultanı başımın tacı
Bir gaste gönderdin verdi postacı
Kâğıdın barışık yazın küs bana