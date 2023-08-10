Bana haber sorma dünden yarından
Gönlüm seninledir sır diyemedim
Sevdası kalbimi söktü yerinden
Beni benden çaldı dur diyemedim
Sevdaya düşürüp seyre dalanım
Sıtkile sevmişim yoktur yalanım
Sensin dertlerime çare olanım
Nazın bende kaldı gör diyemedim
Telefonla haber gönderdim sana
Yönümü çevirip dönderdim sana
Gelirsin diyerek gün verdim sana
Sevdiğim canana yar diyemedim
Aşılmaz dağları aşmak istedim
Kavuşuruz diye coşmak istedim
O yârin yüzünde yaşmak istedim
Siyah zülüflerin var diyemedim
Hazan vurdu döndüm kuru yaprağa
Gönül kara giydi baştan ayağa
İdrisim yaklaştı kara toprağa
Elinle kefini sar diyemedim