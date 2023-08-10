Bana haber sorma dünden yarından

Gönlüm seninledir sır diyemedim

Sevdası kalbimi söktü yerinden

Beni benden çaldı dur diyemedim

Sevdaya düşürüp seyre dalanım

Sıtkile sevmişim yoktur yalanım

Sensin dertlerime çare olanım

Nazın bende kaldı gör diyemedim

Telefonla haber gönderdim sana

Yönümü çevirip dönderdim sana

Gelirsin diyerek gün verdim sana

Sevdiğim canana yar diyemedim

Aşılmaz dağları aşmak istedim

Kavuşuruz diye coşmak istedim

O yârin yüzünde yaşmak istedim

Siyah zülüflerin var diyemedim

Hazan vurdu döndüm kuru yaprağa

Gönül kara giydi baştan ayağa

İdrisim yaklaştı kara toprağa

Elinle kefini sar diyemedim